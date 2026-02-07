Olimpiadi ci siamo Mattarella ha aperto i Giochi

Il presidente Mattarella ha aperto ufficialmente le Olimpiadi Invernali, dando il via alle competizioni di Pyeongchang. La cerimonia di apertura ha richiamato l’attenzione di tutto il mondo, con una manifestazione ricca di simboli e di emozioni. L’Italia si è mostrata compatta, con un messaggio di orgoglio e di unità che ha attraversato il pubblico presente e gli spettatori davanti agli schermi. Ora si inizia a contare i giorni di gara e di sfide tra gli atleti di tutto il pianeta.

Tutto il mondo ha guardato l’Italia, e l’Italia ha risposto con una sinfonia di eleganza e orgoglio. La cerimonia d’apertura dei XXV Giochi Olimpici Invernali non è stata soltanto un protocollo sportivo, ma un grande abbraccio nazionale capace di unire le guglie del Duomo alle vette innevate.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Approfondimenti su Olimpiadi Giochi Olimpiadi, alla Scala l’appello di Mattarella: “Tregua durante i Giochi”. Il Cio: c’è entusiasmo, grazie Italia Il presidente Mattarella fa un appello alla tregua olimpica durante le Olimpiadi a Milano. Olimpiadi, la diretta | Vance a Meloni: “Avete fatto un lavoro eccezionale con i Giochi. Milano è bellissima”. Mattarella inaugura Casa Italia La cerimonia di apertura delle Olimpiadi a Milano ha portato sul palco anche il commento di Vance che ha elogiato il lavoro fatto, dicendo che i Giochi sono stati un successo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Olimpiadi Giochi Argomenti discussi: Olimpiadi ci siamo, Mattarella ha aperto i Giochi: la cerimonia; Il Presidente Mattarella agli atleti: La prima competizione è con propri limiti - Curling misto, prima sconfitta per Amos Mosaner e Stefania Constantini; Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura. DIRETTA; Mattarella a Casa Italia: Cresce attesa per le Olimpiadi, siamo il centro del mondo. Laura Mattarella alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 con un cappotto doppiopetto bianco ghiaccioSul palco insieme al Presidente della Repubblica, Laura Mattarella ha indossato un look sobrio ed elegante e una sciarpa rosa antico dall'effetto a righe ... vogue.it Cerimonia apertura Milano Cortina, Mattarella dichiara aperti i Giochi. Accesi i due bracieri olimpici, Compagnoni, Tomba e Goggia ultimi tedoforiTutto pronto per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Mariah Carey ma anche Lang Lang, Pierfrancesco Favino ma anche Charlize Theron, Laura Pausini ma ... ilmattino.it Mentre siamo presi -giustamente- dalla meravigliosa cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, una sempre più incredibile Nadia Battocletti -che di Olimpiadi se ne intende- conquista al World Indoor Tour di Madrid una grandiosa sec facebook XXV Olimpiadi Invernali #MilanoCortina2026 Noi siamo pronti, e voi #Difesa per la sicurezza dei #GiochiOlimpici x.com

