Olimpiadi la diretta | Vance a Meloni | Avete fatto un lavoro eccezionale con i Giochi Milano è bellissima Mattarella inaugura Casa Italia

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi a Milano ha portato sul palco anche il commento di Vance che ha elogiato il lavoro fatto, dicendo che i Giochi sono stati un successo. Meloni ha assistito all’evento insieme a numerosi tifosi e atleti, mentre Mattarella ha inaugurato ufficialmente Casa Italia. La città si è riempita di energia e entusiasmo, con le strade piene di bandiere e spettatori provenienti da tutto il mondo.

“Siamo a poche ora dall’apertura dei Giochi ed emozione e attesa vanno crescendo, è motivo di grande soddisfazione vedere l’Italia al centro di una dimensione così importante della vita internazionale quale quella dello sport”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugurando Casa Italia alla Triennale di Milano. “Per questo con gli auguri a tutti i nostri atleti, atlete, a tutti coloro che li seguono e li hanno sostenuti nella preparazione, va la riconoscenza e l’augurio più inteso di buona attività – ha aggiunto -. Con il significato di fondo delle Olimpiadi e queste di Milano Cortina ancora di più, con un benvenuto a tutti coloro che verranno”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi, la diretta | Vance a Meloni: “Avete fatto un lavoro eccezionale con i Giochi. Milano è bellissima”. Mattarella inaugura Casa Italia Approfondimenti su Olimpiadi Milano Olimpiadi, Vance a Milano. Ieri la cena con Mattarella e il Cio, oggi vede Meloni. In città capi di Stato e di governo e teste coronate Questa mattina a Milano si sono riuniti diversi leader mondiali e rappresentanti di alto livello. I Giochi: Mattarella abbraccia gli azzurri al Villaggio olimpico. Confermato: Meloni vedrà Vance domani in prefettura a Milano Il presidente Mattarella ha visitato il Villaggio olimpico per incontrare gli atleti italiani, abbracciandoli e mostrando vicinanza. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Argomenti discussi: Le notizie di giovedì 5 febbraio sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Milano Cortina, Mattarella: Valori olimpici ispirino i Paesi. Domani Meloni vede Vance; Giochi invernali, Vance a Milano: il tifo per l'hockey e l'incontro con Giorgia Meloni; Il Presidente Mattarella agli atleti: La prima competizione è con propri limiti - Curling misto, prima sconfitta per Amos Mosaner e Stefania Constantini. Olimpiadi Milano Cortina, studenti in corteo a Milano disegnano murales: Fuck Ice, Vance outSono previste diverse manifestazioni di protesta contro l'evento olimpico e contro la presenza dell'Ice a Milano. Mentre la premier Meloni incontra Vance e Rubio in prefettura ... rainews.it Milano-Cortina 2026 la diretta, oggi l’inaugurazione a San Siro. Le ultime tappe della Fiamma Olimpica e le proteste, occupato l’ex PalasharpTra zone rosse, modifiche alla viabilità, strade e fermate dei mezzi pubblici chiuse, la la Fiaccola riprende il suo percorso: il via da viale Pirelli, in zona Bicocca, prima di sbarcare in Darsena al ... quotidiano.net MILANO CORTINA | ll presidente della Repubblica Mattarella ha inaugurato Casa Italia a Milano: ' E' una porta d'ingresso per il Paese, un luogo che esprime la quintessenza dell'Italia, il suo carattere, la cultura e il suo stile di vita', ha detto. #ANSA facebook #Mattarella inaugura Casa Italia: è porta d’ingresso al nostro Paese #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 x.com

