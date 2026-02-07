La cerimonia di apertura delle Olimpiadi si svolge in modo insolito. La sfilata degli atleti è quasi deserta, con poche persone in sala e molti silenzi. I fischi si sono fatti sentire quando è salito sul palco Vance, lasciando intendere che l’atmosfera non è affatto festosa come si aspettava. La promessa di mettere gli atleti al centro dell’evento sembra svanita, e anche i discorsi sulla pace si sentono più come parole di circostanza che come valori condivisi. La manifestazione si mostra più fredda e distante rispetto alle

Il filo conduttore dell’ armonia. La promessa che gli atleti sarebbero stati al centro di tutto. Invece sia la pace – valore fondante delle Olimpiadi – sia gli sportivi sono in qualche modo finiti in un angolo. Con la cerimonia d’apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, l’Italia ha voluto mostrare al mondo le sue bellezze: il paesaggio, la storia, la cultura, l’arte, la moda, la musica e la letteratura. Lo spettacolo non è mancato, ma l’inizio della celebre sfilata degli atleti ha messo subito a nudo i limiti di una cerimonia diffusa: a San Siro, cuore dell’evento, per infiniti minuti hanno marciato solo i cartelli dei Paesi presenti, con al massimo un paio di atleti al seguito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi, cerimonia d’apertura in calando: la sfilata deserta e i fischi a Vance. La pace confinata ai discorsi di Ghali e Theron

Charlize Theron ha sorpreso tutti alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026 promette di essere un grande spettacolo.

