Charlize Theron contro la guerra | il monologo alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi

Charlize Theron ha sorpreso tutti alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali. L’attrice ha usato il palco per lanciare un messaggio forte contro la guerra, citando Nelson Mandela e invitando a scegliere la pace come responsabilità di tutti. La sua voce si è fatta sentire tra applausi e silenzio, trasformando un evento sportivo in un momento di impegno e riflessione.

Di seguito il testo completo: «Oggi rivolgo queste parole a tutti, in ogni parte del mondo. È un messaggio di pace del mio amato connazionale Nelson Mandela. La pace non è solo assenza di conflitti. La pace è la creazione di un ambiente in cui tutti possano prosperare, indipendentemente dalla razza, dal colore della pelle, dal credo, dalla religione, dal sesso, dalla classe sociale, dall'etnia o dalla storia, dalla lingua o dall'influenza di ciascuno. Oggi questo è un messaggio di calore, amore, bontà, facciamo sì che questi valori possano essere conosciuti nel mondo. Che siano un promemoria della nostra comune umanità, un riflesso del nostro rispetto per la nostra Santa Madre e un forte appello alla pace ovunque».

