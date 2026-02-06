La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026 promette di essere un grande spettacolo. Il 6 febbraio, a San Siro, star internazionali, musica, moda e un forte messaggio contro la guerra si intrecceranno in un evento che vuole lasciare il segno. Charlize Theron potrebbe sorprendere con un intervento, Vittoria Ceretti sfilerà come portabandiera, e Laura Pausini interpreterà l’inno nazionale. Un appuntamento che porterà il pubblico nel cuore dell’Italia e delle sue eccellenze.

Matilda De Angelis e l’omaggio alla Dolce Vita Tra i primi momenti della cerimonia, stando alle indiscrezioni, ci sarà una sequenza fortemente ispirata all’immaginario del cinema italiano. Al centro dovrebbe esserci Matilda De Angelis, chiamata a incarnare una diva da Dolce Vita, un omaggio dichiarato a Federico Fellini. La colonna sonora attraverserebbe alcuni pilastri della tradizione musicale italiana - da Puccini a Rossini, passando per Verdi - per poi cambiare registro e aprirsi a una dimensione più pop ed esplosiva. In questo passaggio entrerebbe in scena Raffaella Carrà. Mariah Carey e Volare Uno dei momenti più attesi della serata avrà come protagonista Mariah Carey. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Charlize Theron contro la guerra, Vittoria Ceretti portabandiera, Laura Pausini canta l’Inno: come sarà la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026 si avvicina e promette di essere uno show ricco di sorprese.

La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 si avvicina.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Charlize Theron contro la guerra, Vittoria Ceretti portabandiera, Laura Pausini canta l’Inno: indiscrezioni e curiosità dalla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi; Julia Garner entra nel cast di Tyrant, il thriller con Charlize Theron prodotto da Amazon; Sto morendo - Charlize Theron rivela perché non ingrasserà più per i ruoli; Un nuovo progetto ambizioso unisce Julia Garner e Charlize Theron.

Laura Pausini e l’Inno davanti a MattarellaLa Cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 si preannuncia come un grande racconto italiano per il mondo: star internazionali, tributi culturali, moda, pop e un messaggio contro la guerra: voci e ... vanityfair.it

Charlize Theron sfida la natura e un serial killer nel nuovo film Netflix: primo sguardo all’action ApexEcco le prime immagini del nuovo lungometraggio con protagonista la star premio Oscar diretto da Baltasar Kormákur e in arrivo nel 2026. Sono state pubblicate online le prime immagini esclusive di ... movieplayer.it

Charlize Theron Buonanotte! facebook