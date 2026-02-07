Olimpiadi | Bormio dimenticata durante la cerimonia d' apertura

Questa mattina Deborah Compagnoni ha raccontato al negozio Celso Sport di Bormio le sue emozioni di questi giorni. La leggenda dello sci alpino si è detta delusa dal fatto che la sua città sia stata quasi dimenticata durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Ha parlato di come abbia vissuto la discesa libera maschile, ma ha anche espresso il rammarico per l’assenza di attenzione verso Bormio, ormai considerata solo un ricordo nelle grandi occasioni.

In un incontro con i fan tenutosi oggi pomeriggio al negozio Celso Sport di Bormio, organizzato da Trudi, la leggenda valtellinese dello sci alpino Deborah Compagnoni ha ripercorso le grandi emozioni vissute in questi ultimi due giorni: dalla cerimonia d'apertura, alla discesa libera maschile.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Approfondimenti su Bormio Olimpiadi Verona e Pisa pareggiano in Serie A durante la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si sono giocate due partite di Serie A. Amore e Psiche, il mito che ha incantato San Siro durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il mito di Amore e Psiche ha incantato il pubblico a San Siro. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ghali sul palco della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Ultime notizie su Bormio Olimpiadi Olimpiadi: Si parla di ricadute economiche stratosferiche, ma intanto bar e locali non stanno beneficiando: zone solitamente piene, ora sono vuote. Il malcontento in ValtellinaBormio è pronta ad ospitare le discipline olimpiche di sci alpino e - per la prima volta alle Olimpiadi - lo scialpinismo, per un totale di sette giornate di gara. A farla da protagonista sarà la cele ... ildolomiti.it Bormio, un calendario ricco di eventi FuoriPista durante le OlimpiadiDal 31 gennaio al 22 febbraio Bormio accompagnerà residenti e visitatori non solo sulle piste, ma anche nelle piazze, nei musei tra sport, cultura, cinema, ... neveitalia.it Olimpiadi, Fontana a Bormio: «Ha vinto la Lombardia» Il presidente regionale ha guardato la gara con il ministro Giancarlo Giorgetti e l’assessore Massimo Sertori. «Atleti azzurri fantastici all’altezza delle aspettative e organizzazione perfetta» #laprovinciauni facebook Lo spazio europeo celebra l’apertura delle Olimpiadi invernali 2026: Bormio, Livigno, Tesero e gli altri luoghi dei giochi invernali Milano-Cortina sono i protagonisti dell’immagine ripresa dal satellite Sentinel 2 di @CopernicusEU @esa @EU_Commission x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.