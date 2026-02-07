Olimpiadi atlete e mamme | dalla pronipote della Lollo all' afroamericana Curtis

Dopo aver conquistato l’oro nei 3.000 metri di pattinaggio veloce, Francesca Lollobrigida si è fatta strada tra gli spettatori, con il Tricolore in mano, per abbracciare il figlio di tre anni. È stato un momento di grande emozione, anche per le altre atlete e mamme che condividono questa esperienza, dalla pronipote della Lollo all’atleta afroamericana Curtis.

Dopo aver vinto la medaglia d'oro nei 3.000 metri di pattinaggio veloce, Francesca Lollobrigida è corsa con il Tricolore in mano nel tunnel sotto gli spalti per abbracciare il figlio Tommaso di tre anni. Dopo la sua nascita, nel 2023, la pattinatrice di Frascati non ha voluto fermarsi. "Ho pattinato fino al mercoledì e il venerdì ho partorito", ha raccontato in un'intervista. "Tre mesi dopo ero a un raduno a Livigno. Il bambino è sempre con me, grazie all'aiuto di mia madre e di mia sorella (pattinatrice a rotelle della Nazionale e campionessa mondiale con le Fiamme Azzurre, ndr). È la mia priorità e il mio portafortuna". 🔗 Leggi su Iltempo.it

