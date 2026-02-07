Olimpiadi 5 atlete positive al Norovirus ma il Cio smentisce allarmi | Nessun focolaio

Quattro atlete sono risultate positive al Norovirus nel Villaggio Olimpico, ma il Comitato Olimpico Internazionale rassicura: non ci sono rischi di focolaio. Christophe Dubi, responsabile esecutivo, spiega che il team medico ha reagito subito e ha adottato tutte le procedure del caso. Finora, nessun allarme ufficiale e nessuna emergenza sanitaria.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina, inaugurate ieri sera e partite ufficialmente questa mattina, stanno incontrando già le prime difficoltà. Se l'organizzazione della cerimonia di apertura a San Siro e Cortina è stata "impeccabile", come definita da diversi giornali esteri, oggi inizia a nascere qualche preoccupazione. Alcune giocatrici di due squadre di hockey, la Finlandia e la Svizzera, sono state colpite dal Norovirus. La prima a mostrare sintomi è stata la squadra che rappresenta Helsinki, con i primi giocati che hanno mostrato sintomi già martedì scorso, costringendo il team a svolgere l'ultimo allenamento con solo otto pattinatrici e due portieri.

