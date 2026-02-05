Finlandia colpita dal Norovirus alle Olimpiadi | il virus del vomito invernale ha infettato 13 atlete

Durante le Olimpiadi invernali, la Finlandia ha dovuto affrontare un problema inatteso. Tredici atlete della nazionale sono state contagiate dal Norovirus, il virus del vomito, che ha colpito il team proprio in questi giorni. La presenza del virus ha portato al rinvio della partita contro il Canada, lasciando l’intera squadra sotto shock e con molte atlete costrette a letto. La squadra ha sospeso gli allenamenti e si sta concentrando sul recupero, mentre gli organizzatori stanno monitorando la situazione.

