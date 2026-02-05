Finlandia colpita dal Norovirus alle Olimpiadi | il virus del vomito invernale ha infettato 13 atlete
Durante le Olimpiadi invernali, la Finlandia ha dovuto affrontare un problema inatteso. Tredici atlete della nazionale sono state contagiate dal Norovirus, il virus del vomito, che ha colpito il team proprio in questi giorni. La presenza del virus ha portato al rinvio della partita contro il Canada, lasciando l’intera squadra sotto shock e con molte atlete costrette a letto. La squadra ha sospeso gli allenamenti e si sta concentrando sul recupero, mentre gli organizzatori stanno monitorando la situazione.
Tredici giocatrici della nazionale finlandese sono state contagiate: rinviato il match contro il Canada. Medici e organizzatori in allerta per evitare il contagio di massa.🔗 Leggi su Fanpage.it
Cos’è il norovirus, il “virus del vomito invernale” contratto dalle atlete finlandesi alle Olimpiadi: “Non è legato all’influenza, bastano poche particelle per l’infezione”
