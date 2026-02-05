Durante le Olimpiadi di quest’anno, alcune atlete finlandesi si sono contagiate con il norovirus, conosciuto come il “virus del vomito invernale”. Si tratta di un virus diverso dall’influenza o dal Covid-19, ma molto più facile da trasmettere. Basta poco per infettarsi, anche poche particelle sono sufficienti a far scattare l’infezione. La sua capacità di diffondersi in ambienti chiusi e affollati lo rende un problema reale, anche se spesso sottovalutato.

Non è l’influenza stagionale e non è il Covid-19, ma un patogeno altrettanto insidioso per la sua elevata capacità di diffusione negli ambienti comunitari. Il Norovirus, noto in ambito clinico come responsabile della forma più comune di gastroenterite non batterica e ribattezzato « virus del vomito invernale », ha fatto irruzione ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Il focolaio ha colpito la nazionale femminile di hockey su ghiaccio della Finlandia: quattro giocatrici sono risultate infette, costringendo lo staff medico ad annullare allenamenti e conferenze stampa e a isolare atlete e compagne di stanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cos’è il norovirus, il “virus del vomito invernale” contratto dalle atlete finlandesi alle Olimpiadi: “Non è legato all’influenza, bastano poche particelle per l’infezione”

Il norovirus rappresenta una minaccia concreta in ambienti chiusi, come dimostra il primo focolaio del 2026 a bordo di una nave da crociera nei Caraibi.

Quattro atlete finlandesi sono state messe in isolamento a causa di un focolaio di norovirus durante le Olimpiadi.

