olimpiadi 2026 rubio visita il duomo di milano

Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, ha visitato il Duomo di Milano durante un breve soggiorno in Italia. Arrivato come parte della delegazione americana per le Olimpiadi invernali del 2026, Rubio ha fatto tappa nel centro storico della città. La visita si è svolta senza particolari formalità, ma ha attirato l’attenzione di residenti e turisti curiosi di vedere il rappresentante ufficiale degli Stati Uniti in una delle piazze più iconiche di Milano.

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha visitato il Duomo di Milano. Il braccio destro di Donald Trump è arrivato in Italia come membro della delegazione statunitense delle Olimpiadi invernali. Il vicepresidente JD Vance e la second lady Usha Bala Chilukuri hanno potuto vede l’Ultima Cena di Leonardo Da Vinci nel vicino convento di Santa Maria delle Grazie. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

Questa mattina a Milano, attivisti di Greenpeace hanno aperto una grande installazione in Piazza del Duomo.

Il vice presidente degli Stati Uniti, J.

Milano, Rubio al Duomo e Vance al Cenacolo: tour Usa in città #lapresse #marcorubio

