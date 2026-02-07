Questa mattina, a meno di quattro anni dall’inizio, gli italiani valutano le proprie prestazioni alle Olimpiadi del 2026. Lollobrigida si riscatta, mentre Mosaner e Constantini non riescono a mostrare il meglio di sé. Tra le note positive c’è Maria Gasslitter, che con un'ottima performance in freestyle porta l’Italia in finale di slopestyle, anche senza la presenza di Flora Tabanelli.

PAGELLE ITALIA OLIMPIADI 2026 (7 FEBBRAIO). Maria Gasslitter (freestyle), 7: in assenza di Flora Tabanelli, porta l’Italia nella finale di slopestyle. Non è ancora da medaglia, tuttavia questa ragazza ha compiuto un deciso salto di qualità in questa stagione e potrebbe ulteriormente crescere nel prossimo quadriennio. Dominik Paris (sci alpino), 9: il cerchio si è chiuso. Dopo averla inseguita per 16 anni, finalmente è arrivata l’agognata medaglia olimpica a quasi 37 primavere. Proprio sull’amata Stelvio, dove in passato vinse sette volte, di cui sei in discesa. Giovanni Franzoni (sci alpino), 9: sapeva di potersi giocare l’oro, perché in questo momento nessuno scia come lui dal punto di vista tecnico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Olimpiadi 2026, le pagelle degli italiani (7 febbraio): Lollobrigida rinasce, Mosaner/Constantini distanti dal loro apice

Questa mattina, durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, tre italiani si sono distinti nella gara di discesa.

Questa mattina le Olimpiadi Milano-Cortina arrivano in TV con le gare degli italiani.

Argomenti discussi: Armani, divise da 9. Pausini... interpreta l'inno: 5,5. Rai da 5. Le pagelle della cerimonia d'apertura; Cerimonia d’apertura Olimpiadi Milano Cortina, pagelle: Mariah Carey vera diva (10), Laura Pausini icona italiana (9); Le pagelle della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi: Mattarella da 10 e lode, telecronaca e playback le delusioni; Olimpiadi, le pagelle ai look: Vittoria Ceretti angelo (9), Mariah Carey regina delle nevi (8), Matilda De Angelis non spicca il volo (6,5).

Cerimonia Milano Cortina, le pagelle: telecronaca Rai da incubo (5) e show è strepitoso (9). Ma la star più attesa è un mezzo flopPromossi e bocciati della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali trasmessa ieri sera su Rai 1, tra scenografie mozzafiato e ospiti d'onore. libero.it

Olimpiadi 2026, pagelle look: Mariah Carey Frozen (8,5), Charlize Theron incanta (10), Laura Pausini omaggia Armani (10), Sabrina Impacciatore inguainata (6)Abiti da sera e mise spettacolari. La cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi 2026 si è giocata anche sulle stile. Gli ospiti saliti sul palco hanno omaggiato l'Italia e la ... ilmattino.it

L'Italcurling soffre ma supera la Norvegia 6-5: Constantini e Mosaner ancora in corsa facebook

CHE MIRACOLO DI MOSANER E CONSTANTINI Stefania e Amos vincono una partita difficilissima contro la Norvegia e contro il power play nell'ultimo end! La coppia azzurra si riscatta dopo il ko contro la Svezia e continua a sognare un posto in semifinal x.com