LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 5 febbraio in DIRETTA | Constantini Mosaner vincono! Tre italiani svettano nella prova di discesa

Questa mattina, durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, tre italiani si sono distinti nella gara di discesa. Constantini e Mosaner hanno vinto, mentre altri atleti italiani hanno ottenuto ottimi piazzamenti. La gara si è svolta sotto gli occhi di numerosi spettatori, con condizioni meteo che hanno reso la percorso ancora più difficile. I risultati sono arrivati in diretta, mentre gli atleti si preparavano per le prossime sfide.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 5 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Non sono partiti Fredrick Moeller, vittima di una caduta nella prova di ieri, ed Anton Grammel. Sellaeg è trentatreesimo a 4.70 da Casse. Poco più avanti Riley Seger che chiude in trentaduesima posizione facendo slittare di una posizione il norvegese. Trentesimo posto per Sam Morse che chiude a 3.

