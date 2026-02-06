Cerimonia d’apertura Olimpiadi 2026 | orario commentatori Rai ospiti e scaletta

Questa mattina si è tenuta la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026. La manifestazione ha preso il via con un momento emozionante al centro del campo, seguito dall’inno nazionale cantato da Laura Pausini. La Rai e Eurosport hanno trasmesso la diretta, offrendo agli spettatori italiani un collegamento in tempo reale con l’evento. La scaletta ha previsto anche ospiti speciali e vari commentatori che hanno commentato l’evento in diretta.

L'attesa è finita. Oggi alle 20, venerdì 6 febbraio, le luci del Meazza si accenderanno per dare ufficialmente il via ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Un evento senza precedenti: migliaia di persone provenienti da tutto il mondo si uniranno per celebrare insieme lo spirito olimpico. E, per la prima volta, il concetto di "cerimonia diffusa" collegherà idealmente Milano alle vette di Cortina e alle altre sedi olimpiche.

