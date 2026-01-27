Il trucco metallizzato del 2026 propone nuance inattese e sofisticate. Questa tendenza, nata nel 2016, si distingue per la sua capacità di valorizzare gli sguardi con finish lucidi e colori innovativi. Perfetta per chi desidera un look elegante ma originale, questa proposta promette di adattarsi a diverse occasioni, mantenendo un’eleganza sobria e senza eccessi.

Era il 2016 e le palpebre scintillavano di ombretti metallizzati dal finish luccicante, non solo nei colori classici ma anche in tonalità più accese e sperimentali. A distanza di un decennio il trucco metallizzato, saturo e audace, torna protagonista, come confermato dalle sfilate della PrimaveraEstate 2026, che hanno riportato in passerella riflessi cangianti, texture luminose e accenti futuristici. Gli ombretti metallizzati protagonisti del 2026. Che siano in stick, in crema o in polvere compatta, gli ombretti metallizzati si preparano a essere l’indiscusso protagonista dei mesi a venire. Vengono declinati in tonalità pastello delicate oppure in colori più tradizionali come il bianco e il grigio, riletti però in chiave iridescente. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Trucco metallizzato 2026: le nuance che non ti aspetti

Approfondimenti su Trucco Metallizzato 2026

L'articolo esplora le ’Diavolerie’ di Giovanni Francesco Barbieri, noto come il Guercino, rivelando un lato inaspettato dell'artista.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Trucco Metallizzato 2026

Argomenti discussi: Tendenze make-up 2026: colori e trucchi da provare; Trucco effetto ghiaccio: come è cambiato dagli Anni 90 a oggi; Trasforma lo smartphone in un metal detector: il trucco da 30 secondi che quasi nessuno conosce; Super Metal Fest: gli headliner della IX edizione.

Le tendenze beauty per le spose del 2026. Dai capelli alle milky nailsLe tendenze beauty sposa 2026 segnano un’estetica raffinata e minimalista. Sempre più donne scelgono un’eleganza sussurrata, che si riflette in ogni dettaglio, dal trucco alle acconciature. «Il make ... iodonna.it

Pantone 2026: Cloud Dancer è il colore dell'anno. Ecco le più belle ispirazioni make up, capelli e unghiePANTONE 11-4201 Cloud Dancer è il colore Pantone 2026. Selezionato da Pantone Color Institute, un'istituzione in fatto di consulenza colori e previsioni sulle tendenze cromatiche, questo colore è un ... grazia.it

Saporito.tv. . Questo trucco vi delizierà! È l'unico modo per cucinare la carne macinata. Ingredienti carne macinata: 500 g uova: 2 pz peperone rosso: 1 pz patate: 1 pz carote: 1 pz cipolla: 1 pz prezzemolo: 20 g aneto: 20 g aglio: 4 spicchi paprika: 2 g sale: 2 g p - facebook.com facebook