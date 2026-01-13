È il poncho il must-have svolta look che non ti aspetti dell’inverno 2026

Il poncho si conferma come un elemento di stile indispensabile per l’inverno 2026. Questa versatile soluzione di layering permette di affrontare le basse temperature con eleganza e praticità, offrendo un’alternativa sobria ai tradizionali cappotti. Ideale per chi desidera un look semplice e funzionale, il poncho si inserisce perfettamente nelle tendenze stagionali, garantendo comfort senza rinunciare a un tocco di raffinatezza.

Proprio quando il gelo minaccia di piegare persino le più incallite fashioniste ecco che entra in gioco il layering, pronto a rivoluzionare finanche l'apparenza del più rigonfio — e dunque potenzialmente antiestetico — assetto antifreddo, se ben studiato. Regina assoluta della stratificazione à la mode, sofisticata e dall'accento aristocratico, dato il suo fascino che sembra appartenente ad un'altra epoca, la mantella (per gli amici stretti poncho ) è a quanto pare il pezzo chiave da avere adesso nel guardaroba per sentirsi come delle dive appena uscite dagli anni d'oro di Hollywood. Dive che il freddo non lo temono.

