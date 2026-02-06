Cerimonia d’apertura Olimpiadi 2026 | l’ordine di sfilata e il n dell’Italia Tutti i portabandiera delle nazioni

Questa sera alle 20.00 si accendono i riflettori sullo stadio San Siro di Milano, dove si svolge la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La manifestazione inizia con la sfilata delle nazioni e l’annuncio del portabandiera italiano, che porta il numero 57. La cerimonia segna l’inizio ufficiale dei Giochi, mentre altri eventi di apertura si svolgono anche nelle altre località coinvolte.

Alle ore 20.00 di oggi, venerdì 6 febbraio, verrà dato ufficialmente il via alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: allo stadio San Siro di Milano si terrà la Cerimonia d’Apertura, anche se altre celebrazioni andranno in scena nelle altre località che ospiteranno gare dei Giochi. LA DIRETTA LIVE DELLA CERIMONIA D’APERTURA DALLE 20.00 Saranno 92 le delegazioni che sfileranno nel corso della Cerimonia, ed ogni Paese sarà rappresentato da uno o più portabandiera. La sfilata, come da prassi, sarà aperta dalla Grecia, culla delle Olimpiadi, mentre a chiudere la celebrazione sarà l’Italia padrona di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

