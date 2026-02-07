Olimpiadi 2026 | via la corsa alle medaglie premi record e incentivi fiscali per gli atleti italiani

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono ufficialmente partite. Gli organizzatori hanno deciso di mettere da parte la corsa alle medaglie e puntare su premi record e incentivi fiscali per gli atleti italiani. La competizione si svolge in 16 discipline, con 735 medaglie in palio, ma l’attenzione si sposta anche su altre strategie per coinvolgere gli atleti e valorizzare il loro impegno.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono ufficialmente entrate nel vivo, e con esse la caccia alle 735 medaglie – 245 d’oro, 245 d’argento e 245 di bronzo – che verranno assegnate in 16 diverse discipline sportive. Un evento che coinvolge atleti provenienti da oltre 90 nazioni, e che rappresenta per l’Italia una vetrina di prestigio e una sfida ambiziosa. La competizione, distribuita tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, non è solo uno spettacolo sportivo di altissimo livello, ma anche un importante motore economico e un’occasione unica per promuovere il territorio italiano a livello globale.🔗 Leggi su Ameve.eu

