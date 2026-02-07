Olimpiadi 2026 la cerimonia vista dal drone | le immagini di San Siro sono spettacolari

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina ha avuto un impatto spettacolare. Un drone ha catturato immagini mozzafiato di San Siro e delle altre sedi, mostrando un evento mai visto prima. La cerimonia si è svolta in quattro luoghi diversi, con molte immagini che richiamano le icone e la cultura italiana. La manifestazione ha segnato ufficialmente l’inizio dei Giochi, lasciando il pubblico senza parole.

Una cerimonia di apertura senza precedenti delle Olimpiadi invernali, che si è svolta in quattro sedi, ricca di riferimenti alle icone e alla cultura italiana, ha ufficialmente dato il via ai Giochi di Milano-Cortina. Spettacolo in particolare nello stadio di San Siro con le luci dello show che hanno illuminato la notte milanese. Mozzafiato le immagini realizzate dal fotografo Massimo Sestini, dall’elicottero del II Reparto Volo di Milano (sede Malpensa) della Polizia di Stato, che hanno ripreso dall’altro la cerimonia nello storico impianto meneghino. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Olimpiadi 2026, la cerimonia vista dal drone: le immagini di San Siro sono spettacolari Approfondimenti su Olimpiadi 2026 Olimpiadi 2026, inizia ad animarsi l'esterno di San Siro in vista della cerimonia inaugurale Questa sera l’esterno di San Siro si riempie di vita. “Le Olimpiadi sono un furto di risorse dal basso verso l’alto”. La contro-fiaccolata a San Siro poco prima della cerimonia d’apertura Centinaia di persone si sono radunate a San Siro poco prima dell’apertura ufficiale delle Olimpiadi Milano-Cortina. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. La BBC critica i seggiolini di San Siro in vista delle Olimpiadi La Bbc ha pubblicato una foto dei vecchi seggiolini della tribuna principale dello stadio San Siro, definendoli logorati e scoloriti e ironizzando sul fatto che sembrino più adatti al calcio dilettantistic facebook Durante l’apertura dei Giochi di Milano-Cortina, Mariah Carey si è esibita a San Siro con il brano di Domenico Modugno, ma un dettaglio ha colpito l'attenzione di tutti x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.