Centinaia di persone si sono radunate a San Siro poco prima dell’apertura ufficiale delle Olimpiadi Milano-Cortina. I manifestanti hanno urlato che le Olimpiadi sono un furto di risorse che va dal basso verso l’alto, criticando le spese e le priorità dell’evento. La tensione tra chi sostiene le Olimpiadi e chi le considera uno spreco si fa sentire proprio davanti allo stadio, con alcuni partecipanti che cercano di attirare l’attenzione con slogan e bandiere. La protesta si svolge in modo pacifico, ma il clima rimane acceso

"Le Olimpiadi sono un furto di risorse dal basso verso l'alto". Lo dicono le centinaia di persone che sono scese in piazza nel quartiere di San Siro poco prima dell'inizio della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina. "Una cerimonia che è non per tutti, ma per pochi. Noi oggi non festeggiamo" dicono gli organizzatori che hanno rilanciato il corteo nazionale previsto per sabato alle 15 da piazza Medaglie d'Oro.

"Le Olimpiadi sono un furto di risorse dal basso verso l'alto". La contro-fiaccolata a San Siro poco prima della cerimonia d'apertura

Questa mattina a San Siro è iniziata la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Ghali parteciperà alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio a San Siro.

