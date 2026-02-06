Questa sera l’esterno di San Siro si riempie di vita. La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sta per cominciare. La zona si anima di gente e luci, mentre l’attesa cresce tra i tifosi e gli ospiti.

Inizia ad animarsi l’esterno di San Siro dove stasera si terrà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Le prime delegazioni e i primi spettatori sono arrivati nel piazzale davanti allo storico stadio che in genere ospita le partite di Milan e Inter. L’impianto nei prossimi anni verrà abbattuto e poi ricostruito. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, inizia ad animarsi l'esterno di San Siro in vista della cerimonia inaugurale

Mariah Carey sarà protagonista della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, esibendosi dal palco di San Siro.

Questa mattina a San Siro è iniziata la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

