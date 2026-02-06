Olimpiadi 2026 inizia ad animarsi l' esterno di San Siro in vista della cerimonia inaugurale

Questa sera l’esterno di San Siro si riempie di vita. La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sta per cominciare. La zona si anima di gente e luci, mentre l’attesa cresce tra i tifosi e gli ospiti.

Inizia ad animarsi l’esterno di San Siro dove stasera si terrà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Le prime delegazioni e i primi spettatori sono arrivati nel piazzale davanti allo storico stadio che in genere ospita le partite di Milan e Inter. L’impianto nei prossimi anni verrà abbattuto e poi ricostruito. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

