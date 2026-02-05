Olimpiadi 2026 domani la cerimonia d’apertura a Milano | JD Vance atterrato a Malpensa

Domani Milano si prepara ad accogliere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026. Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, è arrivato questa mattina a Malpensa con un volo privato. La città si riempie di volontari e addetti ai lavori, pronti a dare il via a due settimane di eventi sportivi e festeggiamenti. La presenza di Vance sottolinea l’importanza internazionale di questa edizione, che si svolgerà tra Milano e Cortina.

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atterrato all'aeroporto di Milano Malpensa in occasione dell'apertura delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Vance è arrivato con la moglie Usha e i loro figli ed è stato accolto da alcuni funzionari, tra cui l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta. Alla cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano Cortina in programma domani, il vicepresidente guiderà una delegazione statunitense che include la moglie Usha Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, arrivato poco prima di Vance a Malpensa, e l'ambasciatore Fertitta.

