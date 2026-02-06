Diretta discesa libera Bormio 2026 | Paris e Franzoni in pista sulla Stelvio

La discesa libera maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026 si è disputata sulla Stelvio, con Paris e Franzoni protagonisti in pista. La prova cronometrata, la terza prima della gara, ha messo in mostra i tempi di alcuni dei favoriti. La neve e il ghiaccio hanno reso la discesa impegnativa, ma i due atleti italiani sono riusciti a mantenere alte le speranze di medaglia. Ora si aspetta la gara ufficiale, che potrebbe riservare sorprese.

gli atleti italiani hanno approfittato dell'occasione per conclusione della preparazione con l'ultimo lavoro di rifinitura, concentrando l'attenzione sulle traiettorie e sul ritmo nell'ultimo settore. Dominik Paris e Giovanni Franzoni hanno focalizzato l'attenzione su traiettorie ottimizzate in vista della gara. nella seconda prova cronometrata, Mattia Casse ha conservato un tempo di riferimento nonostante una porta saltata, confermando una condizione molto positiva per la squadra azzurra. Florian Schieder ha chiuso con il secondo tempo, mentre Giovanni Franzoni ha occupato una posizione di rilievo dopo aver ottenuto una buona performance nella sessione iniziale.

