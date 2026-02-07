Federica Brignone si è fatta strada tra le emozioni più intense della sua carriera salendo sul palco come portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La campionessa di sci ha detto di aver provato una sensazione difficile da descrivere, un momento che ricorderà per sempre. La sua presenza ha acceso l’entusiasmo tra gli spettatori e ha dato il via ufficiale a questa edizione speciale dei Giochi.

Federica Brignone è stata una dei quattro portabandiera dell’Italia durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La sciatrice azzurra ha sfilato a Cortina sulle spalle del campione di curling Amos Mosaner. “E’ stata una delle emozioni più forti della mia vita. Un’emozione fortissima. Non me lo ero immaginato prima, cerco di vivere nel ‘qui e ora’. Non mi ero immaginata il momento, volevo solo viverlo senza avere troppe aspettative. Per me è stata un’emozione veramente gigante”, ha detto la “tigre” di La Salle. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Brignone portabandiera: "Una delle emozioni più forti della mia vita"

