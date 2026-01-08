Tra i tedofori anche Guido Barilla | Una delle emozioni più grandi della mia vita

Tra i tedofori della 32ª tappa del viaggio della Fiamma Olimpica, anche Guido Barilla, che ha descritto questa esperienza come una delle emozioni più grandi della sua vita. L’evento si è svolto in piazza Garibaldi, segnando un momento importante nel percorso che ha avuto inizio ad Atene. Un’occasione di condivisione e di celebrazione dei valori olimpici, coinvolgendo personalità e cittadini lungo il cammino.

La Stampa. . Il 5 e il 6 gennaio la Fiamma Olimpica ha attraversato la Romagna e tra i tedofori a Riccione c'era anche Paolo Simoncelli. Un grande onore per il padre di Marco Simoncelli, pilota della MotoGP scomparso nel 2011, che non ha nascosto l'emozio - facebook.com facebook

