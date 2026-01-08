Tra i tedofori anche Guido Barilla | Una delle emozioni più grandi della mia vita
Tra i tedofori della 32ª tappa del viaggio della Fiamma Olimpica, anche Guido Barilla, che ha descritto questa esperienza come una delle emozioni più grandi della sua vita. L’evento si è svolto in piazza Garibaldi, segnando un momento importante nel percorso che ha avuto inizio ad Atene. Un’occasione di condivisione e di celebrazione dei valori olimpici, coinvolgendo personalità e cittadini lungo il cammino.
C'è anche Guido Barilla tra i tedofori in piazza Garibaldi per la 32esima tappa del lungo viaggio della Fiamma Olimpica partito da Atene. “Questa è una delle più grandi emozioni della mia vita” ha detto l'imprenditore parmigiano. . 🔗 Leggi su Parmatoday.it
