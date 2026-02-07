Milano-Cortina accesi i bracieri

Questa sera, alle 23.30, Sergio Mattarella ha dato il via ufficiale ai Giochi invernali di Milano-Cortina. L’atmosfera era carica di emozione, con il presidente che ha acceso i bracieri davanti a una platea in attesa. La cerimonia è stata semplice ma suggestiva, con momenti di entusiasmo e orgoglio per l’Italia. Ora la competizione può iniziare, tra aspettative e speranze di medaglie.

23.30 Un emozionatissimo Sergio Mattarella ha aperto ufficialmente i Giochi invernali di Milano-Cortina. Il presidente, applauditissimo dagli 60mila spettatori di S.Siro ha pronunciato la rituale formula d'apertura dopo i discorsi del presidente della Fondazione Milano-Cortina, Malagò, e della pres.Cio Coventry Poi,mentre Andrea Bocelli cantava 'Nessun dorma', la fiaccola è uscita dallo stadio per le ultime staffette di tedofori:Sofia Goggia ha acceso il braciere a Cortina, Alberto Tomba e Deborah Compagnoni all'Arco della Pace a Milano.

