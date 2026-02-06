Per la prima volta nella storia dei Giochi, due bracieri si accenderanno nello stesso momento, a Milano e a Cortina d'Ampezzo. La cerimonia si svolgerà simultaneamente nelle due città, segnando un momento unico e simbolico per l'evento.

AGI - Una cerimonia unica con due Bracieri che si accenderanno contemporaneamente in due città diverse, a Milano e a Cortina d'Ampezzo, per la prima volta nella storia dei Giochi. L'accensione dei Bracieri, prevista dalle ore 22.30, sarà il momento culminante e conclusivo del Viaggio della Fiamma Olimpica, dopo 63 giorni attraverso l'Italia, e segnerà allo stesso tempo l'inizio ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali. I Bracieri sono collocati in due luoghi pubblici e fortemente simbolici: all' Arco della Pace a Milano e in Piazza Dibona a Cortina d'Ampezzo. I Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, i XXV della storia, stanno diventando realtà. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Milano Cortina: per la prima volta nella storia 2 bracieri accesi

Milano Cortina 2026 presenta i nuovi Bracieri, simboli delle Olimpiadi e Paralimpiadi.

Questa sera, alle 22:30, due bracieri si accenderanno per la prima volta nella storia dei Giochi olimpici invernali.

