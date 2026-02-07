Il giorno dopo la cerimonia inaugurale a Cortina, la città si sveglia ancora emozionata. Le strade sono piene di tifosi e sportivi che commentano con entusiasmo l’evento, mentre le prime gare si avvicinano. La festa continua, e l’atmosfera è di grande attesa per le sfide che devono ancora arrivare.

Il giorno dopo la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, Cortina si è risvegliata con ancora lo show negli occhi e con l’attesa per le prime gare. Residenti e turisti hanno raccontato la proprie emozioni dopo aver visto lo spettacolo di venerdì sera e per essere un una delle sedi dei Giochi. “Ho 70 anni e sono emozionatissimo di essere qua. Sono orgoglioso di essere italiano”, racconta un uomo italiano mentre un turista americano ribadisce: “È stato fantastico”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, a Cortina il giorno dopo la cerimonia inaugurale: "Ci siamo emozionati"

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Cortina si avvicina alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026.

Questa sera si accendono ufficialmente le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, 100 giorni alla cerimonia di apertura

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina: 15 cose da sapere, tra curiosità e dettagli non solo sportivi; Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Momenti clou che l'hanno resa spettacolare e unica; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, il programma con tutte le gare in calendario.

Franzoni e Paris imperiali nella discesa libera: le prime due medaglie dell’Italia sono d’argento e bronzo alle Olimpiadi Milano-CortinaGiovanni Franzoni ha sfiorato l'impresa, ha quasi battutto l’imprendibile Von Allmen. Alla fine è arrivato l'argento alla luce dei 20 centesimi di ritardo rispetto allo svizzero. Ma è una medaglia ... corrieredellosport.it

Il medagliere dell’Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano CortinaIl medagliere delle Olimpiadi 2026 aggiornato in tempo reale. L’Italia a Milano Cortina cerca di ottenere almeno 20 medaglie. fanpage.it

Milano-Cortina, #Buonfiglio: “Due medaglie grande emozione” #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 x.com

Olimpiadi Milano–Cortina La Polizia Penitenziaria è parte integrante dell’ordine pubblico. Come dico sempre: secondi a nessuno. Orgoglioso di essere, di appartenere, di rappresentare. #PoliziaPenitenziaria #MilanoCortina2026 #Olimp facebook