Olimpiadi 2026 a Cortina il giorno dopo la cerimonia inaugurale | Ci siamo emozionati
Il giorno dopo la cerimonia inaugurale a Cortina, la città si sveglia ancora emozionata. Le strade sono piene di tifosi e sportivi che commentano con entusiasmo l’evento, mentre le prime gare si avvicinano. La festa continua, e l’atmosfera è di grande attesa per le sfide che devono ancora arrivare.
Il giorno dopo la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, Cortina si è risvegliata con ancora lo show negli occhi e con l’attesa per le prime gare. Residenti e turisti hanno raccontato la proprie emozioni dopo aver visto lo spettacolo di venerdì sera e per essere un una delle sedi dei Giochi. “Ho 70 anni e sono emozionatissimo di essere qua. Sono orgoglioso di essere italiano”, racconta un uomo italiano mentre un turista americano ribadisce: “È stato fantastico”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Olimpiadi 2026, a Cortina tutto pronto per la cerimonia inaugurale
Cortina si avvicina alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026.
Milano Cortina 2026, al via le Olimpiadi invernali. La cerimonia inaugurale (IN AGGIORNAMENTO)
Questa sera si accendono ufficialmente le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina.
Olimpiadi Milano Cortina 2026, 100 giorni alla cerimonia di apertura
Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina: 15 cose da sapere, tra curiosità e dettagli non solo sportivi; Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Momenti clou che l'hanno resa spettacolare e unica; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, il programma con tutte le gare in calendario.
Franzoni e Paris imperiali nella discesa libera: le prime due medaglie dell’Italia sono d’argento e bronzo alle Olimpiadi Milano-CortinaGiovanni Franzoni ha sfiorato l'impresa, ha quasi battutto l’imprendibile Von Allmen. Alla fine è arrivato l'argento alla luce dei 20 centesimi di ritardo rispetto allo svizzero. Ma è una medaglia ... corrieredellosport.it
Il medagliere dell’Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano CortinaIl medagliere delle Olimpiadi 2026 aggiornato in tempo reale. L’Italia a Milano Cortina cerca di ottenere almeno 20 medaglie. fanpage.it
Milano-Cortina, #Buonfiglio: “Due medaglie grande emozione” #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 x.com
Olimpiadi Milano–Cortina La Polizia Penitenziaria è parte integrante dell’ordine pubblico. Come dico sempre: secondi a nessuno. Orgoglioso di essere, di appartenere, di rappresentare. #PoliziaPenitenziaria #MilanoCortina2026 #Olimp facebook
