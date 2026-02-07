Olimpiadi 2026 a Cortina il giorno dopo la cerimonia inaugurale | Ci siamo emozionati

Da lapresse.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giorno dopo la cerimonia inaugurale a Cortina, la città si sveglia ancora emozionata. Le strade sono piene di tifosi e sportivi che commentano con entusiasmo l’evento, mentre le prime gare si avvicinano. La festa continua, e l’atmosfera è di grande attesa per le sfide che devono ancora arrivare.

Il giorno dopo la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, Cortina si è risvegliata con ancora lo show negli occhi e con l’attesa per le prime gare. Residenti e turisti hanno raccontato la proprie emozioni dopo aver visto lo spettacolo di venerdì sera e per essere un una delle sedi dei Giochi. “Ho 70 anni e sono emozionatissimo di essere qua. Sono orgoglioso di essere italiano”, racconta un uomo italiano mentre un turista americano ribadisce: “È stato fantastico”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

olimpiadi 2026 a cortina il giorno dopo la cerimonia inaugurale ci siamo emozionati

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, a Cortina il giorno dopo la cerimonia inaugurale: "Ci siamo emozionati"

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Olimpiadi 2026, a Cortina tutto pronto per la cerimonia inaugurale

Cortina si avvicina alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026.

Milano Cortina 2026, al via le Olimpiadi invernali. La cerimonia inaugurale (IN AGGIORNAMENTO)

Questa sera si accendono ufficialmente le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, 100 giorni alla cerimonia di apertura

Video Olimpiadi Milano Cortina 2026, 100 giorni alla cerimonia di apertura

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina: 15 cose da sapere, tra curiosità e dettagli non solo sportivi; Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Momenti clou che l'hanno resa spettacolare e unica; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, il programma con tutte le gare in calendario.

olimpiadi 2026 a cortinaFranzoni e Paris imperiali nella discesa libera: le prime due medaglie dell’Italia sono d’argento e bronzo alle Olimpiadi Milano-CortinaGiovanni Franzoni ha sfiorato l'impresa, ha quasi battutto l’imprendibile Von Allmen. Alla fine è arrivato l'argento alla luce dei 20 centesimi di ritardo rispetto allo svizzero. Ma è una medaglia ... corrieredellosport.it

olimpiadi 2026 a cortinaIl medagliere dell’Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano CortinaIl medagliere delle Olimpiadi 2026 aggiornato in tempo reale. L’Italia a Milano Cortina cerca di ottenere almeno 20 medaglie. fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.