Cortina si avvicina alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026. La città si sta preparando da settimane, con le strade già pronte e gli impianti in funzione. Oltre a Milano, anche questa località sciistica si prepara a ospitare le sfilate e le gare degli atleti, pronti a dare il via a un evento che attirerà migliaia di spettatori.

(LaPresse) Cortina si prepara per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali 2026. Oltre a Milano, anche la nota località sciistica (assieme a Livigno e Predazzo) ospiterà eventi e sfilate degli atleti e delle atlete che gareggeranno ai Giochi. A Cortina ci saranno due dei quattro portabandiera italiani: Amos Mosaner, campione di curling, e Federica Brignone, plurimedagliata olimpica di sci. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, a Cortina tutto pronto per la cerimonia inaugurale

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Questa sera si tiene la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina.

Milano e Cortina si preparano all’inizio delle Olimpiadi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Olimpiadi Milano - Cortina 2026, presentata a San Siro Cerimonia di inaugurazione

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, venerdì 6 febbraio; Olimpiadi invernali 2026 al via, Cortina tra blackout e la cabinovia incompiuta; Olimpiadi 2026, chi sono i politici presenti alla cerimonia d'apertura.

Olimpiadi Invernali 2026 LIVE, oggi la Cerimonia d’apertura di Milano Cortina alle 20: le ultime tappe della torcia olimpicaOggi iniziano ufficialmente le gare delle Olimpiadi Invernali con la Cerimonia d'apertura di Milano-Cortina 2026: in diretta dalle ore 20:00 su Rai1 e ... fanpage.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: oggi la cerimonia inaugurale, il programma e dove vederle in TVLe Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono ufficialmente iniziate con l'arrivo della fiamma olimpica in Duomo ieri sera, accolta da una piazza gremita di tifosi e curiosi. Un evento che ha sca ... msn.com

Olimpiadi Milano- Cortina, al villaggio di montagna tra 'fantastic food' e speranze di medaglia x.com

Oggi iniziamo le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026! C’è chi si allena in pista e... chi si allena sul divano! Noi siamo pronti a guardarle con una bella pizza calda! E voi facebook