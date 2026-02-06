Milano Cortina 2026 al via le Olimpiadi invernali La cerimonia inaugurale IN AGGIORNAMENTO

Questa sera si accendono ufficialmente le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. Dopo mesi di attesa, la cerimonia di apertura si svolge in un’atmosfera di festa e entusiasmo. Gli atleti sono pronti a sfidarsi tra neve e ghiaccio, mentre le strade delle due città si riempiono di spettatori e tifosi. La manifestazione prende il via con un grande spettacolo che coinvolge tutta la regione.

Stasera si entra finalmente nel vivo: le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 iniziano ufficialmente con la cerimonia d'apertura allo stadio di San Siro Alle 20 a San Siro la cerimonia inaugurale di Milano Cortina 2026: per la prima volta è in contemporanea in due città, con due bracieri. Sul palco si alterneranno artisti di fama internazionale: la cinque volte vincitrice del Grammy Award Mariah Carey, la vincitrice del Golden Globe Laura Pausini, il celebre tenore italiano Andrea Bocelli, l'attore e produttore pluripremiato Pierfrancesco Favino, la star di The White Lotus candidata agli Emmy Sabrina Impacciatore e il rapper italiano Ghali. Questa mattina, la fiaccola olimpica è arrivata all'Arco della Pace, a Milano. MILANO-CORTINA 2026, 100 GIORNI ALLE OLIMPIADI INVERNALI: TUTTE LE NOVITÀ Al Palazzo di Vetro dell'Onu la cerimonia di apertura di Milano CortinaSu iniziativa della Rappresentanza permanente d'Italia all'Onu, la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026 è stata trasmessa in diretta anche al Palazzo di Vetro. Ci siamo, al via le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026Da oggi e sino al 22 febbraio l'Italia ospiterà la XXVesima edizione dei Giochi, la prima diffusa. 7 le sedi di gara. 16 le discipline. circa 2900 gli atleti provenienti da tutto il mondo

