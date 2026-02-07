Olimpia Milano contro Sassari il kit che celebra la storia del club

L’Olimpia Milano ha presentato una maglia speciale per celebrare un anniversario importante. La divisa, in edizione limitata, vuole ricordare la storia del club e sarà indossata in una partita contro Sassari. I tifosi sono già in fermento, molti aspettano di vederla in campo, sperando di portare fortuna alla squadra.

Novant'anni si compiono una volta sola e vanno festeggiati a dovere. Il 22 marzo, all’Unipol Forum di Assago, nella gara di LBA contro Sassari, Olimpia Milano scenderà in campo con una divisa pensata per raccontare e celebrare la propria storia, una maglia che diventa il centro di una capsule collection in edizione limitata, numerata da 1 a 90, pensata per rendere l'anniversario un oggetto tangibile, da custodire, in grado di unire lo spirito competitivo alla cura sartoriale. Con una speciale attenzione a chi ha fatto la storia recente del club, lasciando la propria impronta inconfondibile: la maglia numero 1 di 90, dedicata alla memoria di Giorgio Armani, non sarà infatti in vendita e verrà ritirata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Olimpia Milano, contro Sassari il kit che celebra la storia del club Approfondimenti su Olimpia Milano Italia Beauty history: l'inventore del primo beauty kit è PUPA Milano. Che celebra 50 anni di bellezza che emoziona milano celebra la love parade e il sound che ha segnato un’epoca: sabato 24 gennaio al tunnel club Il 24 gennaio, il Tunnel Club di Milano dedica una serata alla Love Parade, un evento che ha segnato un’epoca nella scena musicale elettronica. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Olimpia Milano Italia Argomenti discussi: É disponibile la capsule limited edition per i 90 anni dell’Olimpia!; Super Della Valle con 31 punti, Brescia si impone a Milano per 90-81; Olimpia Milano celebra 90 anni con una capsule collection esclusiva; Udine-Dinamo, la preview. Treviso, Pinkins: Curare i dettagli per provarci contro l'Olimpia MilanoTreviso si avvicina al Monday Night contro l’Olimpia Milano con la consapevolezza di trovarsi davanti a una sfida complessa, in cui entrambe le squadre arrivano da un ... pianetabasket.com Brescia sbanca Milano e resta sola al comando. Bologna ko con TrentoLa 18ª giornata di Serie A si conclude con la Germani capolista solitaria, dopo il successo in casa dell'Olimpia. Scivolone Virtus ... corrieredellosport.it Olimpia Milano facebook L’Olimpia trova l’Asvel più in forma: “Serviranno fisicità e rimbalzi” Preview partita tinyurl.com/2rzz623b Olimpia is facing a suddenly hot Asvel team: “We need physicality” Game preview tinyurl.com/2xxf83n5 #ForzaOlimpia x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.