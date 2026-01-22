milano celebra la love parade e il sound che ha segnato un’epoca | sabato 24 gennaio al tunnel club

Il 24 gennaio, il Tunnel Club di Milano dedica una serata alla Love Parade, un evento che ha segnato un’epoca nella scena musicale elettronica. L’appuntamento ripercorre la storia della techno e della trance, generi che hanno influenzato la cultura degli anni ’90 e dei primi 2000. Un’occasione per rivivere le atmosfere di quegli anni, in un contesto che rende omaggio a un patrimonio musicale ancora vivo.

Sabato 24 gennaio il Tunnel Club di Milano ospita una serata speciale dedicata alla Love Parade e alla cultura techno e trance che ha definito gli anni '90 e i primi anni 2000. Un viaggio musicale che rende omaggio a un'epoca iconica della club culture europea.

