Beauty history | l' inventore del primo beauty kit è PUPA Milano Che celebra 50 anni di bellezza che emoziona
Il brand cosmetico simbolo dello stile del design italiano e della creatività allo stato puro quest'anno spegne 50 candeline. PUPA Milano evoca da sempre energia e passione. E non ha mai smesso di ammaliare ed emozionare le donne. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Altre letture consigliate
Kyoto had already stolen my heart six years ago. Now it holds another little piece of it… The timeless heart of Japan where every corner whispers history, every street holds beauty. A city where urban life, nature and tradition breathing together in perfect harm - facebook.com Vai su Facebook
Beauty history: l'inventore del primo beauty kit è PUPA Milano. Che celebra 50 anni di bellezza che emoziona - Il brand cosmetico simbolo dello stile del design italiano e della creatività allo stato puro quest'anno spegne 50 candeline. Come scrive vanityfair.it
Beauty history: 90 anni di Istituto Ganassini , primo a rivelare il potere cosmetico delle vitamine (soprattutto della niacinamide) - Nata dall'intuizione di un professore di chimica, Istituto Ganassini è «una bella famiglia di imprenditori italiani» che si distingue da sempre nel settore della dermocosmetica. Lo riporta vanityfair.it