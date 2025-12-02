Beauty history | l' inventore del primo beauty kit è PUPA Milano Che celebra 50 anni di bellezza che emoziona

Vanityfair.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il brand cosmetico simbolo dello stile del design italiano e della creatività allo stato puro quest'anno spegne 50 candeline. PUPA Milano evoca da sempre energia e passione. E non ha mai smesso di ammaliare ed emozionare le donne. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

beauty history l inventore del primo beauty kit 232 pupa milano che celebra 50 anni di bellezza che emoziona

© Vanityfair.it - Beauty history: l'inventore del primo beauty kit è PUPA Milano. Che celebra 50 anni di bellezza che emoziona

Altre letture consigliate

beauty history inventore primoBeauty history: l'inventore del primo beauty kit è PUPA Milano. Che celebra 50 anni di bellezza che emoziona - Il brand cosmetico simbolo dello stile del design italiano e della creatività allo stato puro quest'anno spegne 50 candeline. Come scrive vanityfair.it

beauty history inventore primoBeauty history: 90 anni di Istituto Ganassini , primo a rivelare il potere cosmetico delle vitamine (soprattutto della niacinamide) - Nata dall'intuizione di un professore di chimica, Istituto Ganassini è «una bella famiglia di imprenditori italiani» che si distingue da sempre nel settore della dermocosmetica. Lo riporta vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Beauty History Inventore Primo