FdI critica la spesa pubblica | Milioni per le piste ciclabili invece che per la casa

FdI attacca la gestione della spesa pubblica, evidenziando come siano stati investiti milioni di euro in piste ciclabili anziché in interventi per le case. La critica si rivolge alla lunga amministrazione di sinistra, accusata di aver trascurato le questioni abitative e di aver deciso in modo centralizzato le priorità strategiche della città.

"Chi governa questa città da oltre cinquant’anni, decidendo in modo pressoché assoluto tutte le principali scelte strategiche, sul tema della casa – proprio una sinistra che si proclama sociale e riformista non ha fatto nulla". Per Casali il problema è grave, strutturale, "e anche il nuovo piano messo in campo da questa Giunta non è altro che la riproposizione vacua e sbiadita di quello precedente. In primo luogo manca completamente un quadro conoscitivo". Casali stigmatizza che non si abbiano dati "sul patrimonio abitativo esistente, sull’effettiva abitabilità degli alloggi sfitti, sui prezzi di acquisto, vendita e costruzione non è solo un errore tecnico, ma rappresenta la prova evidente che l’amministrazione non ha mai affrontato seriamente il tema, al punto da non disporre nemmeno di uno storico attendibile del trend abitativo a Cesena". Ilrestodelcarlino.it

