NVIDIA ritarda RTX 60 fino al 2028 freeze della roadmap grafica

NVIDIA ha annunciato di aver congelato la sua roadmap per le schede grafiche fino al 2026. Questo significa che il lancio della serie RTX 60, originariamente previsto prima, slitterà almeno fino al 2028. La decisione sorprende molti, considerando che negli ultimi anni l’azienda aveva mantenuto un ritmo regolare di presentazioni. Ora, gli appassionati devono aspettare più a lungo per vedere le novità in casa NVIDIA.

NVIDIA ha congelato la sua roadmap GPU per il 2026, mettendo fine a una tradizione di lanci regolari e annunciando il ritardo del modello RTX 60 fino al 2028. È una mossa senza precedenti per il colosso della tecnologia, che ha deciso di sospendere ogni rilascio nuovo in attesa di una soluzione al problema della mancanza di chip GDDR7. La notizia, emersa da fonti di The Information, tocca un settore in fase di crisi: il mercato delle schede grafiche sta vivendo una fase di stasi produttiva, e l’attesa è ormai lunga. Il ritardo non riguarda soltanto la serie RTX 60, bensì l’intero andamento delle nuove generazioni, con conseguenze immediate e a lungo termine per l’industria del gaming e per gli utenti finali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Secondo gli analisti, il prezzo della NVIDIA RTX 5090 potrebbe raggiungere i 5000 dollari nel 2026.

Durante il CES 2026, NVIDIA ha annunciato importanti sviluppi per il suo ecosistema grafico, concentrandosi sull'espansione del cloud gaming su Linux e Fire TV.

Argomenti discussi: La roadmap della GPU da gioco di Nvidia ha appena incontrato uno strano rallentamento.

