Enrico Di Stasi, segretario provinciale del Pd, non si preoccupa per la corsa alle candidature a sindaco di Bologna in vista delle Comunali del 2027. Dice che Lepore è il loro candidato e che la città rappresenta una delle sfide più importanti. Nei giorni scorsi sono emersi vari nomi, da Alberto Forchielli a Giovanni Favia, fino ad Alberto Zanni. Ma per ora, il Pd si concentra sulla conferma di Lepore come loro riferimento.

Bologna, 29 gennaio 2026 - “Non siamo preoccupati”. Enrico Di Stasi, segretario provinciale del Pd, commenta così il proliferare di nuovi candidati a sindaco degli ultimi giorni in vista delle Comunali del 2027: da Alberto Forchielli all’ex 5 stelle Giovanni Favia, fino ad Alberto Zanni, presidente di Confabitare. La campagna elettorale 2027. “Questo gennaio è stato per Bologna molto interessante, nel bene e nel male - dice Di Stasi -. In questo ultimo scampolo stanno proliferando i candidati del centrodestra o comunque queste esperienze civiche: noi continuiamo a lavorare nell’interesse dei cittadini al fianco del sindaco Matteo Lepore, che è il nostro candidato per il 2027”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Sindaco 2027, Di Stasi (Pd): "Lepore è il nostro candidato, Bologna è una delle sfide più importanti"

Approfondimenti su Bologna Sindaco

A Bologna, si apre un nuovo capitolo nella corsa alle elezioni comunali del 2027, con l’eventuale candidatura di Giovanni Favia, noto esponente di area critica nei confronti del sindaco Lepore.

Ultime notizie su Bologna Sindaco

