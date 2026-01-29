Sindaco 2027 Di Stasi Pd | Lepore è il nostro candidato Bologna è una delle sfide più importanti

Da ilrestodelcarlino.it 29 gen 2026

Enrico Di Stasi, segretario provinciale del Pd, non si preoccupa per la corsa alle candidature a sindaco di Bologna in vista delle Comunali del 2027. Dice che Lepore è il loro candidato e che la città rappresenta una delle sfide più importanti. Nei giorni scorsi sono emersi vari nomi, da Alberto Forchielli a Giovanni Favia, fino ad Alberto Zanni. Ma per ora, il Pd si concentra sulla conferma di Lepore come loro riferimento.

Bologna, 29 gennaio 2026 - “Non siamo preoccupati”. Enrico Di Stasi, segretario provinciale del Pd, commenta così il proliferare di nuovi candidati a sindaco degli ultimi giorni in vista delle Comunali del 2027: da Alberto Forchielli all’ex 5 stelle Giovanni Favia, fino ad Alberto Zanni, presidente di Confabitare. La campagna elettorale 2027. “Questo gennaio è stato per Bologna molto interessante, nel bene e nel male - dice Di Stasi -. In questo ultimo scampolo stanno proliferando i candidati del centrodestra o comunque queste esperienze civiche: noi continuiamo a lavorare nell’interesse dei cittadini al fianco del sindaco Matteo Lepore, che è il nostro candidato per il 2027”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sindaco 2027, Di Stasi (Pd): “Lepore è il nostro candidato, Bologna è una delle sfide più importanti”

