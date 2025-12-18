Nuovo ponte San Michele scatta l’allarme traffico Ecco tutti i dubbi e contestazioni

Il traffico si intensifica con l'apertura del nuovo ponte San Michele, scatenando preoccupazioni e proteste a Cornate. Mentre la provincia e la regione avanzano richieste di confronto, crescono i dubbi e le contestazioni sulla gestione e le ricadute sul territorio. Una questione calda che richiede attenzione e dialogo tra tutte le parti coinvolte.

© Ilgiorno.it - Nuovo ponte San Michele, scatta l’allarme traffico. Ecco tutti i dubbi e contestazioni Cornate (Monza e Brianza), 18 dicembre 2025 – Una mozione in Provincia del centrosinistra e una in Regione del centrodestra chiedono al Pirellone di aprire “ il tavolo del traffico sul nuovo ponte San Michele”. “ L’opera va discussa per forza con i comuni del territorio – dice Jacopo Dozio, consigliere di Forza Italia al Pirellone –, serve un percorso per esaminare le problematiche infrastrutturali, di trasporti, ambientali, paesaggistiche, economiche e sociali, legate alla progettazione e realizzazione del nuovo viadotto tra Paderno e Calusco. L’infrastruttura avrà un impatto sulla nostra provincia”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Paderno d’Adda, il nuovo ponte San Michele accanto al vecchio viadotto: tutti (o quasi) scontenti Leggi anche: Nuovo ponte, polemiche sull’ordinanza anti tir: "Traffico paralizzato se tutti facessero così" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Nuovo ponte di Paderno, RFI sceglie l'affiancamento al San Michele: parte il concorso internazionale; Calusco, il nuovo ponte San Michele sarà accanto all’attuale; Nuovo ponte San Michele a Paderno d’Adda: l’impatto sul traffico?; Paderno d’Adda, il nuovo ponte San Michele accanto al vecchio viadotto: tutti (o quasi) scontenti. Nuovo ponte San Michele a Paderno d’Adda: l’impatto sul traffico? - Brianza rete comune chiede di istituire un tavolo permanente per discutere delle ricadute, con una prospettiva di +145% di traffico al giorno. ilcittadinomb.it

