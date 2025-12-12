Bologna Juve da quanto tempo i bianconeri non perdono al Dall’Ara Per Paolo Rossi il dato deve essere un’iniezione di fiducia | ecco perchè non bisogna essere rassegnati – VIDEO

Bologna-Juve rappresenta un appuntamento ricco di storia, con i bianconeri che non perdono al Dall’Ara da oltre vent’anni. Un dato che, secondo Paolo Rossi, dovrebbe infondere fiducia alla Juventus, dimostrando la solidità del team anche in sfide complesse. Ecco un approfondimento su questa lunga imbattibilità e il suo significato.

Bologna Juve, i bianconeri non perdono un match al Dall'Ara da più di vent'anni. Le parole di Paolo Rossi in vista della prossima gara. A Primo Tempo, il giornalista Paolo Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del prossimo match di campionato contro il Bologna di Italiano. «Io come tifoso sono sempre ottimista. Non mi sono mai seduto a vedere una partita pensando male di quella partita, altrimenti dubiterei della mia possibilità di avere un piacere dalla partita. Noi andiamo a Bologna e lo storico recente del Bologna parla di una sconfitta, un pareggio e ieri una vittoria in Europa.

