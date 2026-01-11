Aveta M5S | L’ambulatorio di terapia del dolore e cure palliative del distretto di Teano va tutelato

Raffaele Aveta, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, ha espresso soddisfazione per la decisione dell’ASL di mantenere attivo l’ambulatorio di terapia del dolore e cure palliative nel distretto di Teano. Questa struttura rappresenta un servizio importante per la comunità, e la sua tutela è fondamentale per garantire assistenza qualificata ai pazienti. La volontà di preservare questo ambulatorio sottolinea l’attenzione alle esigenze sanitarie del territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto «Apprendiamo con soddisfazione la volontà dell’Asl di non chiudere l’ambulatorio di terapia del dolore e cure palliative del distretto di Teano» così si è espresso Raffaele Aveta, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, a seguito della paventata interruzione di un servizio strategico. L’ambulatorio è infatti stato aperto ad ottobre 2023 e presta servizio a 16 comuni del Distretto 14. «In due anni – continua il consigliere regionale – sono state svolte circa 4000 prestazioni, oltre 200 le richieste per l’assistenza domiciliare e per i malati oncologici. Tra le casistiche trattate: artrosi, ernie discali, fibromialgia, nevralgie, sindrome da Long Covid, dolori neuropatici fino all’atroce dolore oncologico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

