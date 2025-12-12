giornali in regalo alla casa di riposo

Gli operatori dell’informazione hanno donato giornali agli ospiti della casa di riposo

CITTÀ DI CASTELLO - Un pacco di giornali legati da un fiocco rosso posizionati sotto l’albero di Natale: è il dono simbolo che gli operatori dell’informazione hanno fatto agli ospiti della casa di riposo " Muzi Betti " nell’ambito del progetto " Edicola alla residenza protetta ", il primo a livello nazionale riservato ad anziani e adulti in condizioni di disagio, non autosufficienza o disabilità. Ideato e promosso dal comune, attraverso il servizio stampa e i servizi sociali, il progetto gode del sostegno dell’Ordine dei Giornalisti, della Federazione Nazionale della Stampa, Asu ed è reso possibile grazie al supporto finanziario di un privato cittadino. 🔗 Leggi su Lanazione.it