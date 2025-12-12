Giornali in regalo alla casa di riposo
Gli operatori dell’informazione hanno donato giornali agli ospiti della casa di riposo
CITTÀ DI CASTELLO - Un pacco di giornali legati da un fiocco rosso posizionati sotto l’albero di Natale: è il dono simbolo che gli operatori dell’informazione hanno fatto agli ospiti della casa di riposo " Muzi Betti " nell’ambito del progetto " Edicola alla residenza protetta ", il primo a livello nazionale riservato ad anziani e adulti in condizioni di disagio, non autosufficienza o disabilità. Ideato e promosso dal comune, attraverso il servizio stampa e i servizi sociali, il progetto gode del sostegno dell’Ordine dei Giornalisti, della Federazione Nazionale della Stampa, Asu ed è reso possibile grazie al supporto finanziario di un privato cittadino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
L’agnellino arriva a sorpresa nella casa di riposo: la reazione degli anziani vi scalderà il cuore
Un libro per conoscere la nostra Monopoli. Un utile regalo per le feste. Da scegliere nella collana dei libri di Storia di Monopoli del prof. Stefano Carbonara. In vendita presso la Rivendita dei Giornali di Santino Tagliente in via Gobetti. - facebook.com Vai su Facebook
Giornali in regalo alla casa di riposo - Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità tra cui la presidente di Muzi Betti Annalisa Lelli, il sindaco Luca Secondi e l’assessore Benedetta Calagreti ... Da msn.com
Babbo Natale porta i giornali nella casa di riposo di Città di Castello - Un pacco di giornali freschi di stampa con tanto di fiocco rosso sotto l'albero di Natale per gli ospiti della casa di riposo "Muzi Betti" di Città di Castello. Segnala ansa.it