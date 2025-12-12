Giornali in regalo alla casa di riposo

Lanazione.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli operatori dell’informazione hanno donato giornali agli ospiti della casa di riposo

CITTÀ DI CASTELLO - Un pacco di giornali legati da un fiocco rosso posizionati sotto l’albero di Natale: è il dono simbolo che gli operatori dell’informazione hanno fatto agli ospiti della casa di riposo " Muzi Betti " nell’ambito del progetto " Edicola alla residenza protetta ", il primo a livello nazionale riservato ad anziani e adulti in condizioni di disagio, non autosufficienza o disabilità. Ideato e promosso dal comune, attraverso il servizio stampa e i servizi sociali, il progetto gode del sostegno dell’Ordine dei Giornalisti, della Federazione Nazionale della Stampa, Asu ed è reso possibile grazie al supporto finanziario di un privato cittadino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

giornali in regalo alla casa di riposo

© Lanazione.it - Giornali in regalo alla casa di riposo

L’agnellino arriva a sorpresa nella casa di riposo: la reazione degli anziani vi scalderà il cuore

Video L’agnellino arriva a sorpresa nella casa di riposo: la reazione degli anziani vi scalderà il cuore

giornali regalo casa riposoGiornali in regalo alla casa di riposo - Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità tra cui la presidente di Muzi Betti Annalisa Lelli, il sindaco Luca Secondi e l’assessore Benedetta Calagreti ... Da msn.com

giornali regalo casa riposoBabbo Natale porta i giornali nella casa di riposo di Città di Castello - Un pacco di giornali freschi di stampa con tanto di fiocco rosso sotto l'albero di Natale per gli ospiti della casa di riposo "Muzi Betti" di Città di Castello. Segnala ansa.it