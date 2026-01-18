Via Del Mare lunedì 19 gennaio senso unico alternato per lavori all' illuminazione

Lunedì 19 gennaio, in via del Mare, si svolgeranno lavori di sostituzione dei pali dell’illuminazione pubblica, a causa di alcuni elementi pericolanti. Per consentire le operazioni, il traffico sarà regolato con senso unico alternato. Si consiglia di pianificare gli spostamenti di conseguenza e di rispettare la segnaletica temporanea presente sul luogo.

SS372 “Telesina”, lavori sul viadotto Pantano: senso unico alternato fino al 23 gennaio

Su richiesta di Anas, è in vigore il senso unico alternato sul viadotto Pantano, lungo la strada statale 372 “Telesina”, tra Paupisi e Ponte, in provincia di Benevento. La misura, necessaria per interventi di manutenzione, sarà in vigore fino al 23 gennaio. Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Galleria Monte Cigno, senso unico alternato per ripristino dell’illuminazione

La Galleria Monte Cigno sarà interessata da un intervento di ripristino dell’illuminazione, che prevede la modifica del senso unico alternato. Questa misura, adottata dal Settore Infrastrutture della Provincia di Benevento, è necessaria per garantire la sicurezza e la corretta funzionalità della viabilità. Si invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea durante il periodo di intervento.

