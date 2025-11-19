Via Fara cinque giorni di cantiere | scattano divieti senso unico alternato e limite a 30 km h

Bergamo. Saranno 5 giorni all’insegna dei lavori quelli programmati dal comune in via Fara, dove da lunedì 24 a venerdì 28 novembre verrà steso l’asfalto definitivo dopo gli interventi sulla rete dell’acquedotto Algua. L’intervento, che riguarderà il tratto tra via San Lorenzo e il campo sportivo, comporterà modifiche alla viabilità. In una nota l’ amministrazione comunale ha spiegato che “da lunedì 24 novembre a venerdì 28 novembre verranno effettuati i lavori di asfaltatura definitiva di via Fara a seguito degli interventi eseguiti sulla rete dell’ acquedotto Algua. Pertanto, saranno attivati provvedimenti viabilistici temporanei nel tratto compreso tra via San Lorenzo e il campo sportivo”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it