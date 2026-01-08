Ecomostro di Roma est i residenti contro la demolizione | No a nuovi appartamenti

Il dibattito sull’ecomostro di Roma est riguarda la proposta di demolizione di una struttura inutilizzata, sostituita da un nuovo edificio di 5/6 piani destinato a residenze e spazi civici. I residenti si oppongono all’abbattimento, evidenziando la necessità di preservare l’area e trovare soluzioni condivise per il suo sviluppo futuro, nel rispetto del contesto urbano e delle esigenze della comunità locale.

Abbattimento della struttura esistente, mai utilizzata, e realizzazione di un nuovo edificio di 56 piani che ospiterà appartamenti e un polo civico-culturale. È il progetto, a cui stanno lavorando Comune e municipio V, per la rigenerazione dell’area dell’ecomostro di via Tovaglieri a Tor Tre. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

