Ecomostro di Roma est i residenti contro la demolizione | No a nuovi appartamenti

Il dibattito sull’ecomostro di Roma est riguarda la proposta di demolizione di una struttura inutilizzata, sostituita da un nuovo edificio di 5/6 piani destinato a residenze e spazi civici. I residenti si oppongono all’abbattimento, evidenziando la necessità di preservare l’area e trovare soluzioni condivise per il suo sviluppo futuro, nel rispetto del contesto urbano e delle esigenze della comunità locale.

Abbattimento della struttura esistente, mai utilizzata, e realizzazione di un nuovo edificio di 56 piani che ospiterà appartamenti e un polo civico-culturale. È il progetto, a cui stanno lavorando Comune e municipio V, per la rigenerazione dell’area dell’ecomostro di via Tovaglieri a Tor Tre. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: L'ecomostro di Roma est sarà demolito: al suo posto nuovi appartamenti Leggi anche: Ex Città del Gusto, via l'ecomostro di Marconi: arrivano nuovi appartamenti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Impianto a biomasse di Roma est, un presidio sotto la Regione Lazio per fermare l'ecomostro - I cittadini di Roma est si preparano a nuove mobilitazioni per tentare di fermare la realizzazione ... romatoday.it Impianto a biomasse a Roma est, il municipio si schiera con i cittadini contrari all'ecomostro - Dopo che la costruzione, nel 2021, era stata bloccata, a giugno 2024 gli uffici della Regione Lazio davano il via libera alla realizzazione dell’opera. romatoday.it L’Ecomostro di via Calatafimi ora è pure una discarica abusiva - L’Ecomostro di via Calatafimi continua a rappresentare un problema irrisolto per la città. ilrestodelcarlino.it A Roma abbiamo in questi quasi vent’anni di lavoro individuato una serie di TEPPAGLIE. La feccia dei tassinari, la feccia degli ultras degli stadi, la feccia dei fascisti di Casa Pound, la feccia dei bancarellari, la feccia dei balneari di Ostia oltre alla feccia dei ma - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.