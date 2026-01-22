Sinergia tra Città metropolitana e Gal area grecanica per il rilancio del bergamotto

La Città metropolitana e il Gal area grecanica uniscono le forze per sostenere il settore del bergamotto. La collaborazione, avviata presso l’access point di Roghudi, mira a promuovere e rilanciare questa importante produzione locale, coinvolgendo istituzioni e operatori del territorio. Un passo concreto verso lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle risorse agricole della zona.

Un nuovo impulso per il settore bergamotticolo arriva dalla collaborazione tra la Città metropolitana e il Gal area grecanica, nei locali dell'access point di Roghudi, il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, insieme al presidente del Gal, Giuseppe Bombino e al sindaco locale.

