Cambio alla guida del Gal Etna | Maria Spalletta è la nuova presidente
Con l’elezione di Maria Spalletta a presidente del Gal Etna si apre una nuova fase nel percorso dell’ente. Già vicepresidente, Spalletta succede a Nino Naso, che ha rassegnato le proprie dimissioni. “Il mio impegno sarà innanzitutto quello di continuare il lavoro fatto fino a oggi, rafforzando. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
