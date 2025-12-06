Cambio alla guida del Gal Etna | Maria Spalletta è la nuova presidente

Cataniatoday.it | 6 dic 2025

Con l’elezione di Maria Spalletta a presidente del Gal Etna si apre una nuova fase nel percorso dell’ente. Già vicepresidente, Spalletta succede a Nino Naso, che ha rassegnato le proprie dimissioni. “Il mio impegno sarà innanzitutto quello di continuare il lavoro fatto fino a oggi, rafforzando. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

