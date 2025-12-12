Sequestrate 20.000 carte Pokémon e One Piece di contrabbando a Linate | il loro valore supera i 90mila euro 

Fanpage.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Linate sono state sequestrate circa 20.000 carte Pokémon e One Piece di contrabbando, con un valore stimato superiore ai 90mila euro. L'operazione ha portato al ritiro di un ingente quantitativo di merce contraffatta, evidenziando l'importanza dei controlli nella lotta al mercato illecito di oggetti da collezione.

Migliaia di carte Pokémon e One Piece di contrabbando e dal valore di 90mila euro sono state sequestrate a Linate. Erano nascoste nel bagaglio di un passeggero proveniente da Tokyo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica