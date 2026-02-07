Nove chili di eroina e contanti nascosti | scatta l’arresto dopo mesi d’indagini
Questa mattina i carabinieri di Pescara hanno arrestato un uomo dopo mesi di indagini. In un’operazione, hanno sequestrato nove chili di eroina nascosta e una grande quantità di denaro contante. Durante l’azione, hanno anche trovato una pressa usata per confezionare la droga, che era pronta per essere spacciata tra l’Abruzzo e la Puglia. L’uomo ora si trova in cella, mentre proseguono le verifiche sul traffico di droga.
Pescara - Carabinieri smantellano un traffico tra Abruzzo e Puglia: sequestrata droga pronta allo spaccio, denaro contante e una pressa usata per il confezionamento. È stata arrestata una 41enne di San Severo trovata in possesso di circa 9 chili di eroina e di 58 mila euro in contanti, al termine di una operazione dei Carabinieri che ha fatto emergere un collegamento diretto tra la cittadina pugliese e Montesilvano. L’attività investigativa, condotta dalla Compagnia dei Carabinieri di Montesilvano, era in corso da tempo e mirava a ricostruire una rete di approvvigionamento e smistamento di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
