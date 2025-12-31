Beccato con oltre 30 chili di fuochi d' artificio illegali nascosti in auto e in casa | un arresto a Siderno

Durante un normale controllo a Siderno, le forze dell’ordine hanno scoperto oltre 11 chilogrammi di fuochi d’artificio illegali nascosti in auto e in casa. L’intervento ha portato all’arresto dell’uomo coinvolto, che si trovava in possesso di un quantitativo superiore a 30 chili di materiali esplodenti non autorizzati. L’operazione evidenzia l’importanza delle attività di prevenzione e repressione di traffici illegali nel territorio.

Un normale controllo stradale si è trasformato in un vero e proprio blitz della polizia a Siderno: un uomo è stato fermato e trovato in possesso di oltre 11 chili di fuochi d'artificio illegali nascosti in auto. L'operazione rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti.

