Formazioni delle semifinali della Coppa EFL notizie sulle squadre squadre titolari confermate
Questa sera il Manchester City ha il primo passo verso la finale di Coppa EFL. Con un vantaggio di due gol dall’andata, i citizens si preparano a controllare la partita contro il Newcastle e a conquistare il biglietto per l’ultimo atto del torneo. L’obiettivo è chiaro: arrivare in finale e sfidare l’Arsenal il prossimo mese.
2026-02-04 20:46:00 Il web non parla d’altro: Il City è in vantaggio di due gol fin dall’andata. Il Manchester City può organizzare un’appetitosa finale di Coppa EFL contro l’Arsenal il mese prossimo eliminando il Newcastle stasera. Il City è favorito in modo schiacciante dopo aver vinto l’andata 2-0 sul Tyneside grazie ai gol di Antoine Semenyo e Rayan Cherki. Domenica, però, hanno mostrato fragilità in casa del Tottenham, sprecando una posizione di dominio totale e un vantaggio di 2-0 a metà tempo, per pareggiare 2-2. Il Newcastle spera di causare problemi simili alla squadra di Pep Guardiola, anche se dovrà fare meglio di quanto fatto nel fine settimana, quando ha perso 4-1 contro il Liverpool. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Approfondimenti su Manchester City Arsenal
Formazioni, notizie sulle squadre, squadre titolari confermate nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026
Formazioni della Premier League, notizie sulle squadre, squadre titolari confermate
Ultime notizie su Manchester City Arsenal
Argomenti discussi: Coppa Italia. L'Inter è in semifinale: Torino battuto 2-1 - Bonny e Diouf, l'Inter batte il Torino e va in semifinale; L'Inter vola in semifinale, Torino battuto 2-1; Coppa Italia Serie C Potenza-Ternana, le formazioni ufficiali: Liverani con Leonardi e Pettinari in attacco; Inter-Torino, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni.
Inter-Torino, le probabili formazioni della partita di Coppa ItaliaNel primo quarto di finale di Coppa Italia Inter e Torino si sfidano a Monza (mercoledì 4 febbraio ore 21) per un posto in semifinale. In avanti Thuram favorito su Esposito per affiancare Bonny, ... sport.sky.it
Calcio femminile, Inter e Roma approdano alle semifinali di Coppa Italia 2026Calato il sipario su due delle quattro sfide valide per l’accesso alle semifinali della Coppa Italia di calcio femminile. A catalizzare l’attenzione è ... oasport.it
COPPA PIEMONTE MASCHILE: VAL CHISONE E PAVIC SI QUALIFICANO PER LA FINALE Le semifinali della 42ª edizione del Trofeo Fratel Giovanni Dellarole hanno stabilito le due formazioni che si contenderanno il titolo regionale maschile. I risultati de facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.