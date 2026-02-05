Formazioni delle semifinali della Coppa EFL notizie sulle squadre squadre titolari confermate

Questa sera il Manchester City ha il primo passo verso la finale di Coppa EFL. Con un vantaggio di due gol dall’andata, i citizens si preparano a controllare la partita contro il Newcastle e a conquistare il biglietto per l’ultimo atto del torneo. L’obiettivo è chiaro: arrivare in finale e sfidare l’Arsenal il prossimo mese.

2026-02-04 20:46:00 Il web non parla d’altro: Il City è in vantaggio di due gol fin dall’andata. Il Manchester City può organizzare un’appetitosa finale di Coppa EFL contro l’Arsenal il mese prossimo eliminando il Newcastle stasera. Il City è favorito in modo schiacciante dopo aver vinto l’andata 2-0 sul Tyneside grazie ai gol di Antoine Semenyo e Rayan Cherki. Domenica, però, hanno mostrato fragilità in casa del Tottenham, sprecando una posizione di dominio totale e un vantaggio di 2-0 a metà tempo, per pareggiare 2-2. Il Newcastle spera di causare problemi simili alla squadra di Pep Guardiola, anche se dovrà fare meglio di quanto fatto nel fine settimana, quando ha perso 4-1 contro il Liverpool. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

