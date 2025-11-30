formazioni della premier league notizie sulle squadre squadre titolari confermate

2025-11-30 12:46:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Manchester United si reca al Crystal Palace alla ricerca della vittoria tanto necessaria in Premier League. L’ultima volta i Red Devils sono stati brutalmente battuti in casa contro l’Everton, nonostante gli ospiti fossero scesi in 10 uomini nella fase iniziale. Ma oggi è un nuovo giorno e Ruben Amorim spera di vedere una prestazione molto migliorata, nonostante l’assenza di Matheus Cunha e Benjamin Sesko. Il Palace, nel frattempo, è stato battuto anche nell’ultima partita, in trasferta contro lo Strasburgo in Europa Conference League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

